TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Başkanı Uslu, komisyonun yol haritasını açıkladı

TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen kazanın herkesi üzdüğünü, toprak altındaki 7 işçiyi arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Maden ocağında meydana gelen kazanın tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun ikinci toplantısını gerçekleştirdiğini anlatan Uslu, bu toplantıda çalışma takviminin ve dinlenecek kurumların belirlendiğini dile getirdi.

Uslu, İliç'te meydana gelen kazadaki ihmalleri araştıracaklarını, bundan sonra benzer olayların yaşanmaması için gereken çalışmaları yapacaklarını anlattı.

Kazanın tüm yönleriyle ortaya çıkarılması, adil ve şeffaf çalışma gerçekleştirilmesi için yargıya, idareye her türlü desteği vereceklerini ifade eden Uslu, çalışmaların sonunda ihmali ve kusuru bulunanların tespit edileceğini vurguladı.

"ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞIMIZDAN ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA GENİŞ BİLGİ ALACAĞIZ"



Kazaların meydana gelmemesi; altın madenciliğinin ve madenciliğin güvenilir, sürdürülebilir olması için yapılması gerekenleri tartışacaklarını söyleyen Uslu, şöyle devam etti:

"Yol haritamız şöyle: Öncelikle komisyonumuz, altın madenciliği konusunda, madencilik konusunda bilgi alma gereğini hissetti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızdan önümüzdeki hafta geniş bir bilgi alacağız. Altın madenciliği, arama, ruhsatlandırma, işletme, denetleme süreçleri ve İliç'teki maden ocağındaki olayla ilgili bilgi alacağız. Ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızdan bilgi alacağız."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından da bilgi alacaklarını bildiren Uslu, İçişleri Bakanlığı ve AFAD yetkililerini de dinleyeceklerini kaydetti.

Atay Uslu, "Kazanın çevreye, suya etkileri ve bu konuda alınan önlemlerle ilgili DSİ dahil olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığımızın su ile ilgili bölümlerinden, ilgili bakanlıklarımızdan bilgi alacağız. Su kirliliği ve su kirliliğinin önlenmesiyle ilgili çalışmalar, bölgede yapılan ölçümler ve alınan önlemlerle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığımızdan bilgiler alacağız." ifadesini kullandı.

Yaşanan kazaya, benzer kazaların önlenmesi için atılabilecek adımlara ilişkin kamu kurumlarından bilgi aldıktan sonra İliç'te yerinde incelemeler yapacaklarını bildiren Uslu, "Bölgede hem madenci, işçi kardeşlerimizle, teknik heyetle, orayı çalıştıran firmanın yetkilileriyle, sorumlularıyla, kazada hayatını kaybeden kardeşlerimizin yakınlarıyla görüşmeler gerçekleştireceğiz." bilgisini paylaştı.

Madencilik konusunda birikimi olan sivil toplum kuruluşlarını, üniversiteleri, akademisyenleri de dinleyeceklerini kaydeden Uslu, "Bundan sonraki süreçte sürdürülebilir, çevreye ve insan sağlığına duyarlı bir madencilik politikası, madencilik mimarisi, altın madenciliği mimarisi nasıl oluşturulabilir bu konuya da raporumuzda yer vereceğiz." dedi.

Uslu, komisyonun raporunda, ihmallerin yanı sıra atılması gereken adımların yer alacağını aktardı.

Kazayla ilgili yargısal sürecin devam ettiğini anımsatan Uslu, ihmaller konusunda bilgi alacaklarını söyledi.

"ŞEFFAF, TUTARLI VE TARAFSIZ ÇALIŞMAYI ORTAYA KOYACAĞIZ"



"(Önce insan, önce çevre, sonra madencilik) şeklinde yeni bir madencilik mimarisinin oluşmasına katkı sunmaya çalışacağız" diyen Uslu, komisyonun çalışma süresinin 3 ay olduğunu, bu sürenin yetersiz kalması halinde TBMM Genel Kurulu'ndan bir aylık daha süre talep edilebildiğini hatırlattı.

Hızlı şekilde çalışacaklarını dile getiren Uslu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İncelememiz gereken alan var, dinlememiz gereken kurumlar, akademik çevre var. Bu konuda siyasi partilerin önerileri var. Bütün önerileri, bütün dinleme taleplerini yerine getirmek istiyoruz. Ne kadar geniş çevreyi dinlersek, ne kadar geniş çalışma yaparsak o kadar olumlu, doğru sonuca ulaşabiliriz diye düşündüğümüz için objektif, şeffaf, tutarlı ve tarafsız çalışmayı ortaya koyacağız. Geniş bir çalışma, araştırma ve inceleme yapacağız. Hiç kimsenin kafasında soru kalmayacak şekilde incelememizi, araştırmamızı, raporlamamızı gerçekleştireceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın."