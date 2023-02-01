TBMM Genel Sekreteri Kumbuzoğlu, İSİPAB Genel Sekreterler Başkan Yardımcılığına seçildi

Cezayir'in başkentinde bu yıl 17'ncisi düzenlenen İSİPAB Konferansı'nın genel kurulunda yapılan toplantıda, TBMM Genel Sekreteri Kumbuzoğlu, İSİPAB'ın Asya ülkelerinden sorumlu genel sekreterler başkan yardımcılığına seçildi.

Kumbuzoğlu yaptığı açıklamada, İSİPAB Konferansı kapsamında 54 İslam ülkesinin parlamento genel sekreterlerinin bir araya geldiğini belirtti. Kumbuzoğlu, bu bağlamda idari teşkilatlar olarak siyasetçilere yardım konusunda görüş alışverişinde bulunulduğunu ifade etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un İSİPAB Konferansı'nın açılışında yaptığı konuşmanın çok etkili olduğuna dikkati çeken Kumbuzoğlu, "Biz idari teşkilatlar olarak da etkilendik. Türkiye olarak bunun öncülüğünü Meclis Başkanımız yaptığına göre, biz de genel sekreter olarak bu bağlamda bir şeyler yapma adına aday olduk." dedi.

Kumbuzoğlu, İSİPAB Genel Sekreterler Başkanlık teşkilatının Asya ülkelerinden sorumlu başkan yardımcılığına seçilmesine ilişkin, "Ben de TBMM Genel Sekreteri olarak bundan onur duydum. İnşallah bunun gereğini en iyi şekilde yapmaya çalışacağım." ifadelerini kullandı.

İSLAM DÜNYASINDAKİ KURUMLARIN AKTİF HALE GELMESİ



İslam dünyasını temsil eden örgütlerin daha aktif şekilde sahada bulunması noktasında öncüye ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken Kumbuzoğlu, Türkiye'nin bu bağlamda öncü bir ülke şeklinde görüldüğünü, dolayısıyla idari teşkilatların sorumluluk alanının genişlediğini vurguladı.

Kumbuzoğlu, araştırma merkezleri kurulması için çabalayacaklarını ve dokümanlar, raporlar ve her türlü argümanları oluşturma noktasında yaptıkları çalışmaların siyasetçilere ve milletvekillerine büyük destek sağlayacağını kaydetti.

Çalışmalarını İSİPAB genel kurulunda anlatma fırsatı bulduğunu ve büyük beğeni topladığını aktaran Kumbuzoğlu, "öncü ülke Türkiye'nin" temsilcisi olarak çabalarını artırarak sürdüreceklerini söyledi.

Kumbuzoğlu, Parlamentolar Arası Birlik (IPU), Asya Parlamenter Asamblesi (APA) gibi uluslararası platformlarda İSİPAB'ı daha etkin hale getirmeyi hedeflediklerini dolayısıyla 54 ülkenin genel sekreterlerinin daha sık bir araya gelmelerini sağlayacaklarını dile getirdi.

TBMM Genel Sekreterliği olarak Azerbaycan, Pakistan, İran, Endonezya ve Malezya gibi ülkelerle ilişkilerini başlattıklarını ifade eden Kumbuzoğlu, "Bu şekilde İslam ülkeleri parlamento genel sekreterleriyle sık sık bir araya gelmemiz ideallerimizi gerçekleştirme noktasında büyük bir rol oynayacaktır." dedi.

Kumbuzoğlu, TBMM Başkanı Şentop'un İslam dünyasını temsil eden kuruluşların yapılarına yönelttiği "özeleştiriye" işaret ederek, "Bizler meclislerin çok aktif organlarıyız. İdari teşkilatlar olarak, 54 İslam ülkesi meclisleriyle ne kadar çok yanaşık düzen, iç içe, kalbi hareket ederlerse, birbirleriyle temas halinde olurlarsa bu aynı zamanda siyasetçileri de etkiler. Dolayısıyla biz genel sekreterler olarak daha yakın çalışmamız gerekiyor." dedi.

Yapılan çalışmaların kağıt üzerinde kalmaması için bir adım atılması gerektiğini vurgulayan Kumbuzoğlu , "Adım atmadığımız sürece, bir netice almamız mümkün değil. Sayın Meclis Başkanımız da bunu ifade etti zaten." şeklinde konuştu.

Kumbuzoğlu, TBMM Genel Sekreteri olarak İSİPAB Genel Sekreterler Başkan Yardımcılığına seçilmesinin bu bağlamda önemli bir adım olduğunu ve Türkiye olarak yapılması gerekenleri yapmaya çalışacaklarını kaydetti.

ŞENTOP, İSLAM DÜNYASINI TEMSİL EDEN ÖRGÜTLERİN ETKİSİNE DİKKATİ ÇEKMİŞTİ



TBMM Başkanı Şentop, İSİPAB Konferansı'nda 16. dönem başkanı olarak 29 Ocak'ta yaptığı konuşmada, İslam dünyasını temsil eden örgütlerin genellikle etkisiz olduğunu belirterek, "İç çekişmelerle boğuşmaktalar ve İslam dünyasının gür sesi olmaktan çok uzak durumdalar. Bugün İslam dünyasının, sahip olduğu tüm maddi ve manevi potansiyele rağmen hak ettiği yerde olduğunu söylemek maalesef mümkün değildir." demişti.

İslam dünyasının bu kurumlarını yeniden dizayn etmesinin gerektiğine dikkati çeken Şentop, "Birliğimizin daha güçlü olması, sesimizin daha gür çıkması lazım. Filistin'den Rohingya'ya, Karabağ'dan Uygur Türklerine, Afganistan'dan Kırım'a, Kuzey Kıbrıs'tan Batı Trakya'ya, Avrupa ülkelerinden Uzak Asya kıyılarına, Amerika'dan Avusturalya'ya Afrika'ya kadar yeryüzünde her nerede bir kardeşimiz bulunuyorsa onların dertleriyle hemhal olmamız, haklarının korunması için çalışmamız, uğradıkları zulümleri durdurmak için mücadele etmemiz inancımızın bize yüklediği bir sorumluluk ve vebaldir." ifadelerini kullanmıştı.

İSİPAB'ın 17'nci Konferansı,"İslam Dünyası ve Modernleşme ile Kalkınmanın Sınamaları" başlığıyla 29-30 Ocak tarihlerinde Cezayir'de düzenlenmişti.