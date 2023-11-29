29 Kasım 2023 Çarşamba 19:23:00 - Güncelleme:29 Kasım 2023 Çarşamba 19:23:00
Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye Meclis'ten geçti
Kaynak: AA
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TBMM Genel Kurulunda, çalışan emeklilere 5 bin TL ödenmesini öngören teklif kabul edildi.
TBMM Genel Kurulunda, çalışan emeklilere 5 bin TL ödenmesini öngören teklif kabul edildi.
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