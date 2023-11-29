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29 Kasım 2023 Çarşamba 19:23:00 - Güncelleme:29 Kasım 2023 Çarşamba 19:23:00

Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye Meclis'ten geçti

Kaynak: AA

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TBMM Genel Kurulunda, çalışan emeklilere 5 bin TL ödenmesini öngören teklif kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda, çalışan emeklilere 5 bin TL ödenmesini öngören teklif kabul edildi.

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Etiketler : TBMM EMEKLİ 5 BİN TL
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