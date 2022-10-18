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18 Ekim 2022 Salı 17:25:00 - Güncelleme:18 Ekim 2022 Salı 17:25:00

TBMM Genel Kurulunda Amasra'daki maden kazası görüşülüyor

Kaynak: AA

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Amasra'daki maden kazasına ilişkin "Gerekli tahkikatın yapılarak, varsa eksik, hata veya ihmallerin tespit edilmesini, sorumluların da hukuk önüne çıkarılmasını herkesten fazla istemekteyiz." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, TBMM Genel Kurulunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, Amasra'daki maden kazası konusunda bilgilendirme yapmasının ardından grubu adına söz aldı.

Maden ocağında yaşanan facianın haberini aldıktan sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda bölgeye gittiklerini anımsatan Durmaz, Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Dönmez'in yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüştüklerini belirtti.

Kazanın adli ve idari açıdan tüm boyutlarıyla araştırılacağını dile getiren Durmaz, "Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tüm arama ve el koyma işlemlerinin tamamlandığı bilgisine ulaştık. Elbette giden canlarımız geri gelmeyecek, acılar silinmeyecek. Lakin kafalarda soru işareti kalmaması, ihmal veya kusur varsa bunun ortaya çıkarılması ve sorumluların tespit edilmesi açısından bu detaylı soruşturma son derece önemlidir. Grizu patlaması söz konusuysa, sensörlerin durumu ve ölçüm yapan teknik elemanların değerlendirmeleri mutlaka incelenecektir." diye konuştu.

Durmaz, MHP olarak konuyu hem adli ve idari soruşturma boyutuyla hem de kurulması düşünülen Meclis Araştırma Komisyonu marifetiyle yakından takip edeceklerini söyledi.

Böyle zamanlarda acılar üzerinden siyasi hesap veya çıkar ummanın asla kabul edilemeyeceğini vurgulayan Durmaz, şunları kaydetti:

"Henüz acılarımız çok tazeyken, henüz patlama yeni olmuşken, henüz işçilerimiz toprak altından bile çıkarılmamışken Sayıştay'ın 2017 ve 2019 raporlarında Amasra Müessese Müdürlüğü ile ilgili bölümleri birdenbire servis edip suçlu ve sorumlu arayışına girenlerin önü arkası iyice araştırılmalıdır. 2 asra yaklaşan bir deneyime sahip olan Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu ve tecrübeli personeli, Sayıştay raporlarının sonucunda ne yapmaları gerektiğini ve hangi tedbirleri alacaklarını elbette hepimizden daha iyi bilmektedir. Burada Sayıştay raporlarını es geçtiğimiz, denetim faaliyetlerini görmezden geldiğimiz kesinlikle düşünülmesin. Aksine gerekli tahkikatın yapılarak varsa eksik, hata veya ihmallerin tespit edilmesini, sorumluların da hukuk önüne çıkarılmasını herkesten fazla istemekteyiz. Bugün acılar üzerinden siyaset değil, acıları paylaşma ve azaltma günüdür. Maden şehitlerimizin emaneti olan kederli ailelerine sahip çıkmak, acılarını bir nebze olsun hafifletmek önce devletimizin, sonra hepimizin görevidir."

Etiketler : tbmm maden amasra
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