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TBMM Genel Kurulu, haftalık çalışmasına 16 Nisan Salı günü başlayacak
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14 Nisan 2024 Pazar 13:00:00 - Güncelleme:14 Nisan 2024 Pazar 13:00:00

TBMM Genel Kurulu, haftalık çalışmasına 16 Nisan Salı günü başlayacak

Kaynak: AA

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TBMM Genel Kurulu, Mahalli İdareler Genel Seçimleri dolayısıyla verdiği aranın ardından haftalık çalışmasına 16 Nisan Salı günü başlayacak.

31 Mart'taki yerel seçimler nedeniyle çalışmalarına ara veren Genel Kurul, 16 Nisan Salı günü tekrar toplanacak.

TBMM Genel Kurulu, haftalık çalışmasında enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifini ele alacak.

Teklife göre, yerli üretim ve farklı kaynaklardan ithal edilen doğal gaz, Türkiye'de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilecek.

Enerji verimliliğini artırmak amacıyla hazırlanan projeler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 15 milyon lirayı geçmemek kaydıyla bedellerinin en fazla yüzde 30'u oranında desteklenecek.

İçme-kullanma suyu temin edilen rezervuarlar ve sulak alanlar ile Kıyı Kanunu kapsamında kalan kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere denizler, baraj gölleri, suni göller ve tabii göllerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak ilan edilen alanlarında imar planı yapılmaksızın yenilenebilir enerji üretim santralleri kurulabilecek.

Olağanüstü hal kararı alınan veya genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, elektrik hizmetlerinin kesintisiz karşılanabilmesi için geçici süreli elektrik enerjisi talepleri belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde karşılanacak.

Salı ve çarşamba günleri Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 17 Nisan Çarşamba günü partisinin grup toplantısına katılması bekleniyor.

Etiketler : tbmm genel kurul çalışma
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