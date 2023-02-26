VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
Depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımlandı
Depremin vurduğu dört il şark hizmetine dahil edildi
Deprem bölgelerinde 74 bin 284 emniyet personeli görev yapıyor
Ülke genelinde asayiş ve narkotik uygulaması başlatıldı
Türk futbolunun efsane isimlerinden Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Azerbaycan'da Hocalı Katliamı kurbanları anılıyor
Deprem yardımları kırsaldaki üreticilerin kapısına kadar götürülüyor
Bakan Akar'dan depremzede çocuklara "moral" ziyareti
Deprem anını tekrar yaşamak doğal bir tepki
Doğru nefes almak stresten uzaklaştırıyor
Göç ve göçün psikolojik etkileri
THY'nin Köln seferleri Almanya'daki grev nedeniyle iptal edildi
Mehmetçiğin ve İHA'ların deprem bölgesindeki çalışmaları sürüyor
Nurdağı'nda kurulan geçici barınma alanlarına ilişkin paylaşım
AK Parti'den Ankara'ya yerleşen depremzedeler için "Kardeş Aile" kampanyası
Hocalı Katliamı... Dışişleri Bakanlığı: Bu insanlık suçunu lanetliyoruz
Bakan Akar, MSB Seyyar Sahra Hastanesi'nde incelemelerde bulundu
Türk Eczacıları Birliği depremzedelerin ilaca erişimi için 10 ilde 26 sahra eczanesi kurdu
Depremden etkilenen 166 bin 238 öğrencinin nakilleri yapıldı
1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapı güvenliği yüksek teknolojiyle 24 saat izleniyor
Borsa, depremler sonrası alınan önlemlerle dengelendi
TBMM salı günü mesaiye başlıyor: İşte gündem başlıkları...
Hocalı Katliamı... "Hukuki açıdan soykırım suçunun işlendiğini görüyoruz"
26 Şubat 2023 Pazar 14:00:00 - Güncelleme:26 Şubat 2023 Pazar 14:00:00

TBMM Genel Kurulu, EYT ve depremlerle ilgili araştırma komisyonu kurulması için mesai yapacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle çalışmalarına 3 hafta ara veren TBMM Genel Kurulu, gelecek hafta emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili teklifin yasalaşması ve depremlerle ilgili araştırma komisyonu kurulması için mesai yapacak.

11 ili etkileyen depremlerin ardından çalışmalarına ara veren Meclis, önemli konuları ele alacağı yoğun bir haftaya giriyor.

Haftalık çalışmasına 28 Şubat Salı günü başlayacak Genel Kurulda, EYT düzenlemesini içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Teklifle, 8 Eylül 1999 ve öncesinde çalışmaya başlayanların, 9 Eylül 1999'da ve sonrasında çalışmaya başlamalarına rağmen borçlanmayla sigortalılık başlangıç tarihini 9 Eylül 1999 öncesine çekenlerin mevcut mevzuattaki emekliliğe hak kazanma koşullarından yaş şartı kaldırılacak.

Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içinde tekrar işe başlayan çalışanlar için işverene yüzde 5 sosyal güvenlik destek primi indirimi sağlanacak.

Kamu kurumlarında sürekli işçi olarak çalışanların emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmaları halinde iş sözleşmelerinin zorunlu feshini gerektiren hükümler yürürlükten kaldırılacak.

Daha sonra Genel Kurulda Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili bir araştırma komisyonu kurulmasının görüşülmesi bekleniyor.

Komisyonda, depremin bütün yönlerinin ele alınarak araştırılması planlanıyor.

TÜRK ARKEOLOJİ VE KÜLTÜREL MİRAS VAKFI TEKLİFİ

Genel Kurul, daha sonra Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı'nın kurulmasını içeren kanun teklifini de gündemine alacak.

Teklifle, Türk ve İslam arkeolojisi ile ilgili alanlarda bilimsel çalışmalar yapmak, yurt dışında arkeolojik kazı, araştırma ve incelemeler gerçekleştirmek üzere Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı kurulacak. Vakıf, kamu kurum ve kuruluşlarına, özel kuruluşlar ile uluslararası kuruluşlara proje teklifleri sunabilecek, ulusal ve uluslararası yarışmalar düzenleyebilecek. Vakıf tarafından yurt dışında arkeolojik kazıların yapıldığı yerlerde geçici temsilcilikler açılabilecek.

BAŞARIR VE TÜRKKAN'IN DOKUNULMAZLIK DOSYALARI

Öte yandan TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon, Hazırlık Komisyonunun İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ile CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki raporunu görüşmek üzere 2 Mart Perşembe günü toplanacak.

TBMM'de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantılarının da Meclisin çalışmalarına başlamasına bağlı olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Etiketler : tbmm eyt düzenlemesi emekli dokunulmazlık lütfü türkkan ali mahir başarır

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX