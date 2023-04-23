TBMM Genel Kurulu, 23 Nisan Özel Oturumuyla toplandı

TBMM'nin açılışının 103. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM Genel Kurulu'nda 23 Nisan Çocuk Özel Oturumu yapıldı.



TBMM Başkanı Şentop, Meclis Genel Kurulu'nda 23 Nisan Özel Oturumu'nun açılış konuşmasını yaptı.

Şentop'un açıklamalarından bazı satırbaşları:

TBMM, milleti teşkil eden farklı kesim, fikir ve kökenden temsilcilerin, milli gaye uğruna dayanışmasının, uyumunun daima rehber edilecek bir örneğidir.

Bizim mayamızda barışı korumak, tuzakları bozmak, savaştan uzak durmak, savaş kaçınılmaz olduğu noktada ise destansı zaferler kazanmak vardır. Nerede mazlum bir millet varsa, orada olmayı görev biliriz.

Türkiye olarak hayati önemde bir seçime gitmekteyiz. 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlerin, bugüne kadar olduğu gibi adil ve şeffaf bir şekilde yapılacağından kimsenin kuşkusu olmamalıdır.

Türkiye'nin terörü bitme noktasına getirmesinde, sınırları dışında terör odaklarını işlemez kılmasında en önemli etken savunma sanayiinde yapılan dev hamlelerdir.