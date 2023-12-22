TBMM Dışişleri Komisyonu'ndan İsveç açıklaması: NATO'ya katılım protokolü görüşülecek
Kaynak: AA
TBMM Dışişleri Komisyonu, "NATO'ya İsveç Krallığının Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi"ni gündemine aldı.
TBMM Dışişleri Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, komisyon, 26 Aralık Salı saat 15.00'te toplanacak.
Toplantıda, uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına dair 10 kanun teklifi ele alınacak.
Gündemin 10. sırasında, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi yer aldı.
16 Kasım'da TBMM Dışişleri Komisyonu'nda görüşmelerine başlanan teklifin müzakereleri ertelenmişti.
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