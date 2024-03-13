TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, AB Yaptırımlar Özel Temsilcisi ile görüştü

Mecliste gerçekleşen toplantıda, AB'nin yaptırımlar ile ilgili yürütülen çalışmalarının değerlendirildiği belirtildi.

Oktay, görüşmede, Gazze'deki saldırıyla 30 binden fazla Filistinli sivili katleden İsrail'e yönelik olarak Avrupa Birliği tarafından herhangi bir yaptırım uygulanmamasını eleştirdi.