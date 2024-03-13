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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, AB Yaptırımlar Özel Temsilcisi ile görüştü
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13 Mart 2024 Çarşamba 22:13:00 - Güncelleme:13 Mart 2024 Çarşamba 22:13:00

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, AB Yaptırımlar Özel Temsilcisi ile görüştü

Kaynak: AA

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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Avrupa Birliği Yaptırımlarının Uygulanması Özel Temsilcisi Büyükelçi David O'Sullıvan ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Mecliste gerçekleşen toplantıda, AB'nin yaptırımlar ile ilgili yürütülen çalışmalarının değerlendirildiği belirtildi.

Oktay, görüşmede, Gazze'deki saldırıyla 30 binden fazla Filistinli sivili katleden İsrail'e yönelik olarak Avrupa Birliği tarafından herhangi bir yaptırım uygulanmamasını eleştirdi.

Etiketler : TBMM Dışişleri Komisyonu Fuat Oktay David O'Sullıvan Avrupa Birliği
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