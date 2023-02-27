AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "TBMM 6 Şubat'tan itibaren 21 günlük bir ara verdi. Bölge milletvekillerimiz ve tüm Milletvekillerimiz deprem bölgesinde bulunmak istediler. Onun için TBMM çalışmalarına 28 Şubat'a kadar ara verildi." ifadelerini kullandı.

