AK Parti TBMM Başkanlığı için yeniden Mustafa Şentop’u aday gösterirken, 2 yıllık dönemin ardından geriye kalan 3 yıllık dönem için grup başkanı, grup başkanvekilleri, grup yönetimi, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri ve komisyon başkanlıkları yeniden belirlenecek.

Akşam'ın haberine göre; Bunun için yarın saat 11.00’de Meclis’te AK Parti grup toplantısının yapıldığı salonda sandık kurulacak.

Aynı gün AK Parti de 2 yıllık görev sürelerini dolduran komisyon başkanlıkları da 3 yıllık dönem için yeniden belirleyecek. Meclis’te grubu bulunan diğer siyasi partiler de, meclis başkanvekili, grup başkanvekili ve komisyon üyelikleri için seçim yapacaklar.

3. TURDA SEÇİLİR

Öte yandan Meclis Başkanlığı için seçim takvimi bu hafta başlıyor. 2 Temmuz’da adaylık süreci başlayacak ve 5 gün sürecek. Başkanlık için başvurular 6 Temmuz saat 24.00’de sona erecek. Seçimin adaylık başvuru sürecinin bitiminin hemen ardından 7 Temmuz’da yapılması planlanıyor.

Başkanlık seçimi 5 tur üzerinden gizli oylama ile yapılıyor. İlk iki oylamada seçilmek için 400, üçüncü oylamada 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en çok oy alan üye başkan seçilecek. Cumhur İttifakı adayı Şentop’un üçüncü turda seçilmesi bekleniyor.