Numan Kurtulmuş: TBMM Başkanlığı dilekçemi verdim
AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş canlı yayında TBMM Başkanlığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. AK Parti ve MHP'nin ortak adayı olan Numan Kurtulmuş TBMM Başkanlığı için dilekçesini verdiğini duyurdu.
AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş canlı yayında TBMM Başkanlığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. AK Parti ve MHP'nin ortak adayı olan Numan Kurtulmuş TBMM Başkanlığı için dilekçesini verdiğini duyurdu.
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