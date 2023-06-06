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06 Haziran 2023 Salı 11:32:00 - Güncelleme:06 Haziran 2023 Salı 11:32:00

Numan Kurtulmuş: TBMM Başkanlığı dilekçemi verdim

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AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş canlı yayında TBMM Başkanlığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. AK Parti ve MHP'nin ortak adayı olan Numan Kurtulmuş TBMM Başkanlığı için dilekçesini verdiğini duyurdu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş canlı yayında TBMM Başkanlığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. AK Parti ve MHP'nin ortak adayı olan Numan Kurtulmuş TBMM Başkanlığı için dilekçesini verdiğini duyurdu.

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Etiketler : TBMM Başkanlığı Numan Kurtulmuş açıklama
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