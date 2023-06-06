Numan Kurtulmuş: TBMM Başkanlığı dilekçemi verdim

AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş canlı yayında TBMM Başkanlığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. AK Parti ve MHP'nin ortak adayı olan Numan Kurtulmuş TBMM Başkanlığı için dilekçesini verdiğini duyurdu.

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