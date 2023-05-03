TBMM Başkanı Şentop'tan Sırbistan'daki saldırıda hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da ilköğretim okuluna düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Belgrad'da bir ilköğretim okuluna düzenlenen silahlı saldırıda yaşanan can kayıplarını üzüntüyle öğrendiğini belirtti.
Sırbistan Cumhuriyeti Ulusal Meclis Başkanı Vladimir Orlic'e taziyelerini ileten Şentop, "Dost Sırbistan halkının acısını yürekten paylaşıyorum. Yakınlarını, evlatlarını kaybeden ailelere başsağlığı dileklerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.
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