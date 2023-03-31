TBMM Başkanı Şentop'tan şehit savcı Kiraz için anma mesajı
Kaynak: AA
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, 31 Mart 2015'te terör örgütü DHKP-C üyelerinin saldırısı sonucu şehit düşen İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı andı.
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı şehadetinin 8. yılında rahmetle yad ediyorum. Aziz ve şerefli ismi milletimizin yüreğinde dualarla yaşamaya devam edecektir. Terörü, müsebbiplerini, fiili, fikri ya da sözlü bütün destekçilerini lanetliyorum. Asla alçak emellerine ulaşamayacak ve mücadele kararlılığımızdan yıldıramayacaklar. Kahraman şehit savcımızın ruhu şad olsun." ifadelerine yer verdi.
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