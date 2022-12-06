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06 Aralık 2022 Salı 00:21:00 - Güncelleme:06 Aralık 2022 Salı 00:21:00

TBMM Başkanı Şentop'tan şehit Binbaşı Duman için taziye mesajı

Kaynak: AA

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TBMM Başkanı Şentop, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerce önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman için başsağlığı diledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medyadan yayımladığı taziye mesajında, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehadete yükselen kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman'a Cenabıhak'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" sözlerini kullandı.

Etiketler : TBMM Başkanı Şentop Pençe-Kilit taziye mesajı
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