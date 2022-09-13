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TBMM Başkanı Şentop'tan şehit Azerbaycan askerleri için taziye mesajı
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13 Eylül 2022 Salı 23:40:00 - Güncelleme:13 Eylül 2022 Salı 23:42:00

TBMM Başkanı Şentop'tan şehit Azerbaycan askerleri için taziye mesajı

Kaynak: TRT Haber

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında meydana gelen çatışmalarda şehit olan Azerbaycan askerleri için başsağlığı mesajı yayımladı.

Şentop, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Azerbaycan-Ermenistan sınır hattındaki çatışmalarda şehit düşen Azerbaycan ordusunun kahraman askerlerine Cenabıhak'tan rahmet diliyor, Azerbaycan'ın acısını yürekten paylaşıyoruz. Türkiye, 'tek millet, iki devlet' düsturu içinde haklı davasında Azerbaycan'ın yanındadır" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Şentop sosyal medya Azerbaycan
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