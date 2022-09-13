TBMM Başkanı Şentop'tan şehit Azerbaycan askerleri için taziye mesajı
Kaynak: TRT Haber
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında meydana gelen çatışmalarda şehit olan Azerbaycan askerleri için başsağlığı mesajı yayımladı.
Şentop, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Azerbaycan-Ermenistan sınır hattındaki çatışmalarda şehit düşen Azerbaycan ordusunun kahraman askerlerine Cenabıhak'tan rahmet diliyor, Azerbaycan'ın acısını yürekten paylaşıyoruz. Türkiye, 'tek millet, iki devlet' düsturu içinde haklı davasında Azerbaycan'ın yanındadır" ifadelerini kullandı.
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