TBMM Başkanı Şentop'tan seçim açıklaması: Başkan Erdoğan'ın aday olmasında herhangi bir engel yok

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olması konusunda herhangi bir engel olmadığını açıkladı.