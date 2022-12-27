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27 Aralık 2022 Salı 11:38:00 - Güncelleme:27 Aralık 2022 Salı 11:38:00

TBMM Başkanı Şentop'tan seçim açıklaması: Başkan Erdoğan'ın aday olmasında herhangi bir engel yok

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TBMM Başkanı Şentop, Başkan Erdoğan'ın aday olması konusunda herhangi bir engel olmadığını açıkladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olması konusunda herhangi bir engel olmadığını açıkladı.

Etiketler : mustafa şentop başkan erdoğan seçim
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