27 Aralık 2022 Salı 11:38:00 - Güncelleme:27 Aralık 2022 Salı 11:38:00
TBMM Başkanı Şentop'tan seçim açıklaması: Başkan Erdoğan'ın aday olmasında herhangi bir engel yok
TBMM Başkanı Şentop, Başkan Erdoğan'ın aday olması konusunda herhangi bir engel olmadığını açıkladı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olması konusunda herhangi bir engel olmadığını açıkladı.
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