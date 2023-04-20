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20 Nisan 2023 Perşembe 16:22:00 - Güncelleme:20 Nisan 2023 Perşembe 16:22:00

TBMM Başkanı Şentop'tan Ramazan Bayramı mesajı

Kaynak: AA

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Üç bayramı bir arada yaşayacağımız Ramazan Bayramı'mız, Gazi Meclisimizin kuruluşu ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız yüreklere birer ümit ve sevinç kaynağı olsun."dedi.

Şentop, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, ramazanı şerifin bugün itibarıyla tamamlanacağını anımsattı.

Birliğin ve iyiliğin en samimi haliyle yeryüzünü saran ramazan ikliminin gelecek tüm zamanları da kuşatması temennisinde bulunan Şentop, "Hüzün ve umudun birleştiği, her birimizin acısına yine birbirimizin yüreğinde teselli bulduğumuz, iyilik ve iyileşmek üzere sımsıkı kenetlendiğimiz bir bayram vaktine giriyoruz. Yüreğimizdeki derin acımızla evladına, annesine, kardeşine, dostlarına, en sevdiklerine hasret olan gönlü yaralı kardeşlerimizin kederini paylaşıyoruz. Dualarımız, ramazanı şerif mukabelelerimiz, Fatihalarımız deprem felaketinde yitirdiğimiz canlarımız ve tüm şehitlerimiz için. Ruhları şad olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Şentop, bu zor süreçte "eşi benzeri görülmemiş bir dayanışmayı" tüm varlığıyla ortaya koyan, millet olmanın en yüce duygularıyla hiç tereddütsüz harekete geçen her bir vatandaşa şükranlarını iletti. Şentop ayrıca, bayramda Türkiye ve milleti için vazifelerinin başında olacak olan kurumlara, görevlilere ve sivil toplum gönüllülerine de teşekkür etti.

"23 NİSAN'IN ARİFESİNDE TÜM ARİFE ÇİÇEKLERİNİN BAYRAMLARI KUTLU OLSUN"

Bayramların çocuklar için neşenin, tebessümün, heyecanın zamanları olduğunu vurgulayan Şentop, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Çocuklarımızın en doğal hakkı olan bu duyguları coşkuyla yaşamaları için gayretimiz bakidir. En umutsuz zamanlardan dahi en aydınlık umutları yeşerten milletimizle beraber bunu başaracağız. Dünyanın bütün çocuklarının hakları ve mutlulukları için, daha adil ve yaşanabilir bir gelecek bırakabilmek yolunda mücadelemizi sürdüreceğiz. Üç bayramı bir arada yaşayacağımız Ramazan Bayramı'mız, Gazi Meclisimizin kuruluşu ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız yüreklere birer ümit ve sevinç kaynağı olsun. Her yıl gelişiyle kainatı yeniden dirilten ramazanı şerifin en zarif hediyesi bayram günleri esenliklerle gelsin. 23 Nisan'ın arifesinde tüm arife çiçeklerinin bayramları kutlu olsun."

Etiketler : Şentop Ramazan Bayramı Bayram
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