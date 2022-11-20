TBMM Başkanı Şentop'tan Pençe-Kılıç Harekatı'na destek

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından, "Dualarımız ve yüreğimiz şanlı ordumuzla. Cenabıhak, mazluma kanat geren Mehmetçiğimizin yolunu açık etsin, ordumuzu muzaffer kılsın. Hiç kimse unutmasın ki; tarihimizin her bir sayfası, 'vatan uğruna bin can feda' kararlılığımızı kanıtlayarak yazılmıştır." paylaşımı yaptı.

Dualarımız ve yüreğimiz şanlı ordumuzla... ����



Cenab-ı Hak, mazluma kanat geren Mehmetçiğimizin yolunu açık etsin, ordumuzu muzaffer kılsın.



Hiç kimse unutmasın ki; tarihimizin her bir sayfası, 'vatan uğruna bin can feda' kararlılığımızı kanıtlayarak yazılmıştır.#PençeKılıç https://t.co/OaQ7vv4hkC — Mustafa Şentop (@MustafaSentop) November 20, 2022