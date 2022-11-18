TBMM Başkanı Şentop'tan Filistin halkına başsağlığı mesajı
Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Cebaliya Mülteci Kampı'ndaki binada çıkan yangında hayatını kaybedenler için Filistin halkına başsağlığı diledi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Gazze Cebaliya Mülteci Kampı'nda meydana gelen yangın felaketinde hayatını kaybeden çocuklarımıza ve kardeşlerimize Cenabıhak'tan rahmet, ailelerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Yaralılara acil şifa dualarımızla, dost ve kardeş Filistin halkına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Gazze Cebaliye mülteci kampında meydana gelen yangın felaketinde hayatını kaybeden çocuklarımıza ve kardeşlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailelerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Yaralılara acil şifa dualarımızla, dost ve kardeş Filistin halkına başsağlığı diliyorum.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) November 18, 2022
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