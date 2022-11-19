TBMM Başkanı Şentop'tan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na taziye
Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak, kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun vefatını üzüntüyle öğrendim. Sayın Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak taziyelerimi ilettim. Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) November 19, 2022
Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun vefatını üzüntüyle öğrendim.
Sayın Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak taziyelerimi ilettim.
Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.
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