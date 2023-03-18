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18 Mart 2023 Cumartesi 12:10:00 - Güncelleme:18 Mart 2023 Cumartesi 12:10:00

TBMM Başkanı Şentop'tan 'Çanakkale Zaferi' mesajı

Kaynak: AA

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 108'inci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümünde büyük destanın aziz kahramanlarını rahmet ve tazimle yad etti.

Gelibolu, Arıburnu, Seddülbahir, Conkbayırı, Anafartalar ve denizden karaya nice cephede, bir neslin hiç tereddüt etmeden şehadete koşarken, bütün hakikatiyle tarihin en eşsiz ve şanlı mücadelelerini verdiğini belirten Şentop, "İstiklal Mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Çanakkale Destanı'mızdan Kurtuluş Savaşı'mıza büyük zaferlerimizin büyük komutanlarını, Seyit Onbaşı'dan Mücahide Hatice Hanım'a esareti reddeden, istiklalimiz için canlarını veren yüzbinlerce vatan evladını hürmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

"BU BİLGE YAKLAŞIMINIZ DÜNYAYA EMSAL OLSUN"

TBMM Başkanı Şentop şöyle devam etti:

"Aziz milletimiz, tarihimizde olduğu gibi egemenliğine ve iradesine müdahale etmek isteyenlere asla müsaade etmeyecek, hiçbir baskı ve zorbalığa asla boyun eğmeyecek, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirerek, Cumhuriyet'in 100. yılından müreffeh geleceğimize el ele yürümeye devam edecektir. Çanakkale'de bugün yalnızca bedenen bulunmuyor, her bir karışı şehadetle şerefli toprağına hürmetle, tarihimizi idrak yolunda adımlarımızı atıyoruz. Ecdadımızı yalnızca anıtlarla anmıyor, bilgiyle hatırlamayı ve mücadele ruhunu anlamayı vazifemiz biliyoruz. Tarihimizi ve medeniyetimizi anlamak üzere okuyan, merak eden ve üzerine düşünerek hayata yeni kapılar açan gençlerimize teşekkür ediyoruz. Bu bilge yaklaşımınız dünyaya emsal olsun. 108 yıl önce Çanakkale'deki gencecik kahramanların yüreğinde vatan sevgisiyle yanan ateşin kıvılcımlarını gözlerinizde görüyoruz. Yaşadığımız zor zamanlarda, şehirlerimizi ve geleceğimizi inşa ederken, umudumuz sizlerle güçlü ve yarınlarımız sizlerle emin olarak hiç durmadan yürüyeceğiz. Yılmadık, yılmayacağız."

TBMM Başkanı Şentop, şu ifadeleri kullandı:

"Yahya Kemal'in, Faruk Nafiz Çamlıbel'in, Arif Nihat Asya'nın, Mehmet Akif'in kelimeleriyle Çanakkale ruhunu yaşarken, milletimizi, inancımızı ve ideallerimizi yüreklerinden yüreklerimize taşıyan nice usta şairimizi de vatan sevdamıza tercüman olan eşsiz şiirleriyle yad ediyoruz. İstiklal Şairimizin Çanakkale Zaferi haberini aldığı anın ilhamıyla yüreğine düşen dizelerle; 'Değil mi cephemizin sinesinde iman bir; Sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir.'"

Birlik ve beraberliğin daim olmasını dileyen Şentop, Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümünü kutladı.

Etiketler : mustafa şentop çanakkale zaferi 18 mart şehitleri anma günü

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