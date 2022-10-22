TBMM Başkanı Şentop'tan Buse Naz Çakıroğlu'na tebrik
Kaynak: AA
Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu'nu tebrik etti. Şentop, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Buse Naz Çakıroğlu Avrupa şampiyonu. Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden milli sporcumuz Buse Naz Çakıroğlu, İrlandalı rakibini 5-0 yenerek şanlı bayrağımızı bir kez daha dalgalandırdı.Seninle gurur duyuyoruz."
- TBMM Başkanı Şentop'tan Buse Naz Çakıroğlu'na tebrik
- Altun: Bazı ülkeler İslam düşmanlığının kurumsallaşmasına hizmet ediyor
- Başkan Erdoğan: Şu anda faiz lobileri çökmeye başladı
- Başkan Erdoğan'dan 'kimyasal silah' iftirasına tepki
- TBMM Başkanı Şentop: 'Ergene Havzası Koruma Eylem Planı' ile Trakya rahat bir nefes alacak
- İletişim Başkanı Altun, İİT Enformasyon Bakanları Konferansı kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi