TBMM Başkanı Şentop'tan Buse Naz Çakıroğlu'na tebrik

"Buse Naz Çakıroğlu Avrupa şampiyonu. Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden milli sporcumuz Buse Naz Çakıroğlu, İrlandalı rakibini 5-0 yenerek şanlı bayrağımızı bir kez daha dalgalandırdı.Seninle gurur duyuyoruz."