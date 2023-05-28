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28 Mayıs 2023 Pazar 19:25:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2023 Pazar 19:25:00

TBMM Başkanı Şentop'tan Başkan Erdoğan'a tebrik

Kaynak: TRT Haber

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin kararı nettir, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle Yeniden Büyük Türkiye Yürüyüşü kesintisiz devam edecektir" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Şentop paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin kararı nettir: Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle Yeniden Büyük Türkiye Yürüyüşü kesintisiz devam edecektir. Neticenin milletimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik ettim. Milletimiz için hayırlı ve mübarek olsun."

Etiketler : mustafa şentop recep tayyip erdoğan tebrik
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