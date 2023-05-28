TBMM Başkanı Şentop'tan Başkan Erdoğan'a tebrik
Kaynak: TRT Haber
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin kararı nettir, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle Yeniden Büyük Türkiye Yürüyüşü kesintisiz devam edecektir" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.
Milletimizin kararı nettir: Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle Yeniden Büyük Türkiye Yürüyüşü kesintisiz devam edecektir.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) May 28, 2023
Neticenin milletimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ı arayarak tebrik ettim.
Milletimiz... pic.twitter.com/L6MPQXVM5I
Şentop paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Milletimizin kararı nettir: Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle Yeniden Büyük Türkiye Yürüyüşü kesintisiz devam edecektir. Neticenin milletimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik ettim. Milletimiz için hayırlı ve mübarek olsun."
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