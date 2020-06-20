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20 Haziran 2020 Cumartesi 18:39:00 - Güncelleme:20 Haziran 2020 Cumartesi 18:39:00

TBMM Başkanı Şentop'tan 'Babalar Günü' mesajı

Kaynak: AA

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TBMM Başkanı Şentop, "Babalarımız, sadece sevgi ve şefkat değil; merhamettir, tecrübedir, bizi yeryüzünde korkularımızdan emin kılan bir sığınaktır." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Babalar Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajda, hayatı anlamlı kılan her varlığı ve değeri, sadece özel bir günde değil, her an sahip çıkıp hatırlamanın, ona hak ettiği sevgi ve hürmeti göstermenin herkesin borcu olduğunu vurguladı.

Söz konusu anne ve babalar olunca onları anlatmaya kelimelerin yetmeyeceğini, gösterdikleri sevgiye, fedakarlığa ve emeğe karşılık vermenin de mümkün olmadığını dile getiren Şentop, "Babalarımız, sadece sevgi ve şefkat değil; merhamettir, tecrübedir, bizi yeryüzünde korkularımızdan emin kılan bir sığınaktır. Karşılıksız sevginin ve fedakarlığın timsalidir. Hepimizin gerçek kahramanıdır. Hayatımızın hangi döneminde olursa olsun varlığı güvendir, cesarettir. Onları ahirete uğurlayanlar bilirler; nerede, hangi yaşta ve konumda olursanız olun, babasından mahrum kalanın boynu hep büküktür." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 salgınının Türkiye için olduğu kadar tüm insanlık için zorlu bir sınav olmaya devam ettiğini de belirten Şentop, aile, ortak değerler ve bunlar etrafında şekillenen tüm insan ilişkileri, sevgi, dayanışma, fedakarlık ve birlikteliğin, her zamankinden daha önemli ve anlamlı hale geldiğini bildirdi.

Şentop, Babalar Günü'nün o fedakar insanları anmaya, hatırlamaya ve dualarını almaya bir vesile olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bizi ayakta tutacak asıl kudret, bu zeminde inşa edeceğimiz sevgi ve dayanışmadır. Her şeyden önce, ömrünün en taze çağında vatan ve değerlerimizin bekası için canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, onları ebedi aleme uğurlarken gözyaşlarını kalbine akıtıp 'Vatan sağ olsun' diyen şehit babalarına sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. Şehadete yürürken gözünü bile kırpmayan o aziz insanların geride bıraktığı tüm sevdiklerine bir kez daha sabırlar niyaz ediyorum. Elbette onların yeri asla doldurulamaz, ama bu topraklarda varlığımızı borçlu olduğumuz şehitlerimizin sevdikleri, devletimize ve milletimizin yüreğine emanettir. En başta hayatımın her anında özel bir yeri olan kıymetli babamı rahmetle anıyor, tüm babaların, bu ulvi sorumluluğu üstlenme heyecanıyla gün sayan tüm baba adaylarının, bu güzel gününü tebrik ediyor; kıymet bilmeye, hayır dualarını almaya vesile olmasını Cenabıhak'tan niyaz ediyorum."

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