TBMM Başkanı Şentop'tan 27 Mayıs 1960 darbesi mesajı

Şentop, 27 Mayıs 1960 Darbesi'nin 63. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Türk demokrasi tarihinde kara leke olan sözde yargılamalar ve işlenen hukuk cinayetleriyle 27 Mayıs darbe döneminin, millet ve Türkiye düşmanlarının kininin eseri olduğunu ifade eden Şentop, "27 Mayıs darbesi ve devamındaki Yassıada hukuksuzluğu, demokrasi tarihimizde yüz karası olarak andığımız, hatırladığımız bir süreçtir. 27 Mayıs darbesi, milli iradenin rehin alındığı bir dönemin miladı olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Şentop, gerçekleşen her darbenin asıl nedeninin; Türkiye'nin bağımsız politikalar gerçekleştirecek güce erişmesini engellemek olduğunu belirtti.

Demokrasiyi ve milletin bağımsızlığını koruma şuurunun bugün iftihar edilecek seviyeye geldiğini vurgulayan Şentop, bu uğurda çok ağır bedeller ödendiğini kaydetti.

Mustafa Şentop, bunun en büyük örneğinin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, Meclisin dirayeti ve milletin cesaretiyle alt edilen 15 Temmuz hain darbe girişiminde açık şekilde görüldüğüne işaret ederek, şöyle devam etti:

"Ülkemizin ve demokrasimizin, milli iradeyi ipotek altına almaya çalışan karanlık teşebbüslere bir daha şahit olmamasını diliyorum. Sivil siyaseti yönetemez hale getiren menfur olayların tekrar etmemesi için yaptığımız düzenlemelere hepimizin sahip çıkması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Demokrasi şöleni gibi yaşadığımız Cumhurbaşkanlığı seçiminin arifesinde, 27 Mayıs ve milli iradeye zincir vurmaya teşebbüs eden her tür darbe girişimini bir kez daha lanetliyorum. Millet iradesine karşı duran her kim ve hangi odak olursa, tarihin mahkemesinde mutlaka yargılanır, hesap verirler.

Milli iradenin tahkimi, demokrasimizin ve sivil siyasetin güçlenmesi hususunda, başta milli irade şehitleri merhum Başbakanımız Adnan Menderes, bakanlarımız Fatin Rüştü Zorlu ile Hasan Polatkan'ı ve 15 Temmuz direnişinde şehadete yükselen vatan evlatları olmak üzere bedel ödeyen herkesi minnetle anıyorum."