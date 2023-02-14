14 Şubat 2023 Salı 23:21:00 - Güncelleme:14 Şubat 2023 Salı 23:21:00
TBMM Başkanı Şentop'dan, Baykal'ın ailesine taziye ziyareti
Kaynak: AA
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vefat eden eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Baykal'ın Beysukent'teki evine gelen Şentop, aileye taziyelerini iletti.
Şentop'a ziyaretinde, AK Parti Grup başkanvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Özlem Zengin de eşlik etti.
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