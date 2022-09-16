TBMM Başkanı Şentop'a Gagavuzya'da coşkulu karşılama
Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Moldova'nın başkenti Kişinev'deki temaslarının ardından Gagavuz Özerk Yeri'nin başkenti Komrat'a geldi.
Kişinev'deki temaslarının ardından Komrat'ı ziyaret eden Şentop, Gagavuz Özerk Yeri İcra Kurulu binası önünde, Gagavuz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah, Gagavuz Özerk Yeri Meclis Başkanı Dimitri Constantinov ve soydaşlar tarafından Türk bayraklarıyla karşılandı.
Kendisini coşkuyla karşılayan miniklerin yanına giden Şentop, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Karşılama sırasında Şentop'a gelenekler kapsamında tuz ve ekmek ikram edildi.
Meclis Başkanı Şentop, yöresel halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Vlah ve Gagavuz Özerk Yeri Meclis Başkanı Constantinov ile görüştü.
- TBMM Başkanı Şentop: Türkiye açısından gurur verici bir tablo
- Başkan Erdoğan, Putin ile bir araya geldi
- "Cumhurbaşkanımızın çektirmiş olduğu fotoğraf, Türkiye'nin itibarını göstermesi bakımından önemlidir"
- Özbekistan Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi
- İkna çalışmaları sonucu 1 terörist daha teslim oldu
- TBMM Başkanı Şentop'a Gagavuzya'da coşkulu karşılama