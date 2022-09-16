TBMM Başkanı Şentop'a Gagavuzya'da coşkulu karşılama

Kişinev'deki temaslarının ardından Komrat'ı ziyaret eden Şentop, Gagavuz Özerk Yeri İcra Kurulu binası önünde, Gagavuz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah, Gagavuz Özerk Yeri Meclis Başkanı Dimitri Constantinov ve soydaşlar tarafından Türk bayraklarıyla karşılandı.

Kendisini coşkuyla karşılayan miniklerin yanına giden Şentop, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Karşılama sırasında Şentop'a gelenekler kapsamında tuz ve ekmek ikram edildi.

Meclis Başkanı Şentop, yöresel halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Vlah ve Gagavuz Özerk Yeri Meclis Başkanı Constantinov ile görüştü.