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22 Ocak 2023 Pazar 16:15:00 - Güncelleme:22 Ocak 2023 Pazar 16:15:00

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye Yüzyılı'yla yeni bir dünyayı kuracak adımları atacağız

Kaynak: AA

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Yeniden büyük Türkiye'yi tesis edip dünyanın yeni düzeninde aktif rol oynayan büyük Türkiye'yi, Türkiye Yüzyılı'yla yeni bir dünyayı kuracak adımları atacağız inşallah." dedi.

Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı açılış törenine katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, burada yaptığı konuşmada, 1986'dan 1991 yılına kadar öğrencilik yıllarını İstanbul'da geçirdiğini anlatarak, o günün İstanbul'u ile bugünün İstanbul'u arasında katbekat fark olduğunu dile getirdi.

Bugün çok büyük bir projenin, metro hattının açılışını yaptıklarını belirten Şentop, şöyle konuştu:

"Bu büyük hizmetlerle son 20 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İstanbul'a ve Türkiye'ye çağ atlatacak düzeyde büyük projelerle mesafeler alındı. 21. yüzyıl, Türkiye Yüzyılı olacak inşallah. Yeniden büyük Türkiye'yi tesis edip dünyanın yeni düzeninde aktif rol oynayan büyük Türkiye'yi, Türkiye Yüzyılı'yla yeni bir dünyayı kuracak adımları atacağız inşallah. 5 yıldır yürütülen çok büyük çalışmaların meyveleri bu aylarda önümüze çıkıyor. Bu büyük açılışlarla adımlarla bütün Türkiye'nin, bütün dünyanın göreceği büyük projeler gün yüzüne çıkıyor."

Şentop, konuşmasını, projede emeği geçenlere teşekkür ederek bitirdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da kazandırılan eserlerin İstanbul'a etkisine vurgu yaparak, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 20 yılda yüz yıllık eserleri Türkiye'mize, İstanbul'a kazandırmanın mutluluğunu sizlerle beraber yaşıyoruz. Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Yıldırım, açılan metro hattının birçok ilke ve yeniliklere sahip olduğuna dikkati çekerek, hattın ilerleyen günlerde Halkalı, Arnavutköy ilçelerine de uzanacağını söyledi.

Etiketler : mustafa şentop kağıthane istanbul havalimanı metrosu binali yıldırım
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