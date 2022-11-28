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28 Kasım 2022 Pazartesi 23:09:00 - Güncelleme:28 Kasım 2022 Pazartesi 23:09:00

TBMM Başkanı Şentop: Tüm dostlarımızdan ilkesel bir duruş bekliyoruz

Kaynak: AA

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TBMM Başkanı Şentop, Türkiye'nin, teröre karşı kendini koruma hakkı bulunduğunu belirterek, "Türkiye orada terör örgütü mensuplarının eğitim almasına, yetiştirilmesine, eğitilmesine müsaade etmeyecektir." dedi.

Avusturya Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka'nın daveti üzerine Avusturya'ya gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sosyal Demokrat Parti'den (SPÖ) Türk kökenli Nurten Yılmaz'ın başkanlığındaki Avusturya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Üyeleri ile görüştü.

Şentop, görüşmede, "Geçmiş yıllarda yaşanan inişli çıkışlı bir dönemi geride bıraktığımızı umarak pozitif gündemle önümüze bakmayı ve ilişkilerimizi geliştirmeyi umuyoruz." dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle içinden geçilen kritik dönemde Türkiye'nin üstlendiği role işaret eden Şentop, "Birçok ülkenin rasyonel karar almakta zorlandığını, olan bitenin bugüne ve geleceğe etkilerini değerlendirmekte zorlandığını görüyoruz. Bir an önce insani krizin sonlandırılması için çaba gösteriyoruz. Türkiye baştan beri insani ateşkesin sağlanması için çaba gösterdi. Birinci hedefimiz bu yanan ateşi söndürmek." diye konuştu.

Şentop, başta Avrupa, sonra tüm dünyayı etkileyen tahıl ve enerji krizi konusunda daha dikkatli adımlar atılması gerektiğinin altını çizdi.

AVUSTURYA'DAKİ TÜRK TOPLUMU

Türkiye ile Avusturya arasındaki ilişkilerin en önemli unsurlarından birini, Avusturya'da yaşayan yaklaşık 300 bin kişiyi bulan Türk toplumunun oluşturduğuna dikkati çeken Şentop, Türk toplumunun bazı temel sorunlarına henüz çözüm bulunamadığını kaydetti.

Şentop, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve Müslüman karşıtlığının Avusturya'daki Türk kökenli vatandaşları da olumsuz etkilediğini ve bundan kaygı duyduklarını dile getirdi.

IRKÇILIKLA MÜCADELE VURGUSU

Şentop, "Vatandaşlarımıza, iş yerlerine, Türk camilerine veya derneklerine yönelik artan yabancı düşmanı saldırı ve eylemler bizleri endişelendiriyor. Avusturya Türk toplumu, ayrımcılık ile ırkçı ve İslam düşmanı saldırılar karşısında Avusturya devletinin güvencesini arkasında daha fazla hissetmelidir." ifadelerini kullandı.

TÜRK ŞEHİTLİK ANITI

Birinci Dünya Savaşı'nda Galiçya Cephesi'nde şehit düşen Türk askerleri için Viyana Merkez Mezarlığı'nda planlanan bir anıt projesi üzerine de konuşan Şentop, "Türk ve Avusturya askerlerinin yan yana savaştığı bu dönemde şehit olan askerlerimiz, Avusturya'yı savunurken hayatlarını kaybetmiştir. Viyana Merkez Mezarlığı'nın 91. bölümünde medfun olan askerlerimizin aziz hatıralarının yaşatılması bizim için son derece önemlidir. Büyük Harp'in sona ermesinin üzerinden 100 yıldan fazla zaman geçti. Onların değerli hatıralarını onurlandırmamız gerektiğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TERÖRLE MÜCADELE

Şentop, Avusturyalı parlamenterlerin, Türkiye'nin sınır ötesine gerçekleştirdiği operasyonla ilgili konuşmaları üzerine şunları söyledi:

"Tüm dostlarımızdan ilkesel bir duruş bekliyoruz. Suriye'den binlerce kilometre uzaktalar ama ABD'nin askeri unsurları var. ABD Suriye'de ne arıyor? 'ABD'ye zarar veriyor. Ben bunları bulundukları yerde yok ederim' diyor. Oysa Türkiye'nin hemen sınırının dibinde. Sınırının diğer tarafını Suriye'nin koruma imkanı yok. Türkiye, terör gruplarının gelip Türkiye'de eylem yapmasını beklemek zorunda değil. Avrupa'nın hiçbir ülkesinden 'ABD orada ne arıyor?' dendiğini duymadım. Türkiye'nin teröre karşı kendini koruma hakkı vardır. Birçok ülkenin operasyonlarda sivillere zarar verdiğine ilişkin çok çalışma okudum. Bunları medyadan da takip etmek mümkün. ABD'nin, bazı Avrupa ülkelerinin 'pardon' dediği çok olay oldu. Afganistan'da oldu, Irak'ta oldu. Avrupalı siyasetçilerden gerekli tepkiyi göremedik. Türk Silahlı Kuvvetleri siviller konusunda dünyanın en hassas ordusudur. Hataen bile sivillere zarar verilmemiştir. Sivillere yönelik endişelerin ilkesel olarak ifade edilmesi bizi rahatsız etmez ancak Türkiye orada (Suriye'de) terör örgütü mensuplarının eğitim almasına, yetiştirilmesine, eğitilmesine müsaade etmeyecektir. Dostlarımızın da bu haklı konuda desteğini bekliyoruz. Vicdanımız müsterih. Hedefimiz oradaki terör grupları."

Etiketler : TBMM Başkanı Şentop Türkiye Rusya-Ukrayna Savaşı
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