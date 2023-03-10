TBMM Başkanı Şentop, seçimlerin 14 Mayıs'ta yenilenmesine ilişkin kararı değerlendirdi
Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop, Başkan Erdoğan'ın seçimlerin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını değerlendirdi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını değerlendirdi.
Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erdoğan'ın, karara ilişkin tweetini alıntılayarak, "14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekili seçimlerinin ülkemiz, milletimiz, Meclisimiz ve tüm siyasi partilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Milletimizin Türk demokrasi tarihine geçecek yüksek bir katılımla sandığa gitmesini temenni ediyor, aziz milletimizin bu seçimlerde de demokratik tavrını ortaya koymada tüm dünyaya örnek olacağına canıgönülden inanıyorum." ifadelerine yer verdi.
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