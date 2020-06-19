19 Haziran 2020 Cuma 20:18:00 - Güncelleme:19 Haziran 2020 Cuma 20:18:00
TBMM Başkanı Şentop: Sayın Cumhurbaşkanımız takdirlerini devam yönünde ifade ettiler
Kaynak: AA
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TBMM Başkanı Şentop: "(TBMM Başkanlığına adaylık): "Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüştük. O da tensiplerini, takdirlerini devam yönünde ifade ettiler."
Ayrıntılar geliyor
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