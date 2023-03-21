TBMM Başkanı Şentop, Nevruz Bayramı'nı kutladı
Kaynak: TRT Haber
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, baharın habercisi Nevruz Bayramı'nı kutladı. Şentop, sosyal medya üzerinden mesaj yayımladı.
Meclis Başkanı Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bahar bereketiyle gelsin; ülkemizde, bütün dünyada sevgi, barış, dostluk, iyilik çoğalsın." dedi.
Mustafa Şentop, mesajında, "Bolluğun ve bereketin bayramı, baharın habercisi Nevruz'un, Aziz milletimizle birlikte gönül coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimize hayırlar getirmesini dilerim." ifadelerine yer verdi.
Bolluğun ve bereketin bayramı, baharın habercisi Nevruz'un, Aziz Milletimizle birlikte gönül coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimize hayırlar getirmesini dilerim.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) March 21, 2023
Bahar bereketiyle gelsin; ülkemizde, bütün dünyada sevgi, barış, dostluk, iyilik çoğalsın. pic.twitter.com/32hhMz8zSM
- MHP'de 1890 kişinin aday adaylığı başvurusu kabul edildi
- TBMM Başkanı Şentop, Nevruz Bayramı'nı kutladı
- Bahçeli'den Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesine tepki
- Başkan Erdoğan: Terörün her türlüsüne karşı topyekün mücadele kararlılığındayız
- Bakan Kirişci depremlerde hayatını kaybedenler için fidan dikti
- Finlandiya'nın NATO'ya katılımına ilişkin teklif TBMM'de görüşülecek