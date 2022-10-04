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"Nerede kanamaya aday yara varsa ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi oraya gidiyor"
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04 Ekim 2022 Salı 16:10:00 - Güncelleme:04 Ekim 2022 Salı 16:10:00

TBMM Başkanı Şentop: Nerede kanamaya aday yara varsa ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi oraya gidiyor

Kaynak: AA

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Azerbaycan ne zaman ki 'Kendi göbeğimizi kendimiz keselim.' dedi, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi Ermenistan'ı ziyaret etti. Nerede bir kriz bölgesi, kanamaya aday yara varsa Pelosi oraya gidiyor." dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki resmi temasları kapsamında Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu, Türkiye'nin ve Türk kültürünün tanıtımı için hizmet veren enstitüde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. İş insanları, öğrenciler ve Malezya'da yaşayan vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Şentop, talep ve görüşleri dinledi.

Yunus Emre Enstitüsünün dil ve kültürü tanıtma ve yayma çalışmalarına dikkati çeken Şentop, enstitünün, öğrenciler, iş insanları başta olmak üzere çok geniş bir kesime hizmet ettiğini ifade etti. "Bizim de vazifemiz sizlerin iş hacmini artırmak için önünüzü açmak." diyen Şentop, "Çok stratejik bir bölge. Adalar, denizi bir zincir gibi kapatmış. Bütün geçişin kontrolü bakımından kavşak noktada. Çin ile ABD arasındaki gelişmeler için önemli bir bölge. Stratejik önemi itibarıyla da Türkiye'nin ilgi ve takip alanında olmak zorunda olan bir bölge. Buradaki kurumlarımız sizin hizmetinizde. İlişkileri güçlendirecek her türlü yardımı yapmaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

"BÖLGEDE BARIŞ VE İSTİKRARI SAVUNUYORUZ"

Azerbaycan'ın Malezya Büyükelçisi İrfan Davudov'un da toplantıya katılıp konuşma yapması üzerine Şentop, "tek millet iki devlet" sözünün sadece bir slogandan ibaret olmadığını vurguladı. Şentop, şunları kaydetti:

"Dünyanın her yerinde, Türkiye'nin bulunmadığı platformlarda, Azerbaycanlı kardeşlerimiz bizim adımıza konuşuyorlar. İki büyükelçimiz var burada. Zor bir dönemden geçtik. Planladığımız konularda sonuç alacağız. Birçok insan konuyu Karabağ meselesi olarak biliyor ama Karabağ'ı bir kenara bırak. Hiç tartışma kabul etmeyecek hakimiyet alanı işgal altındaydı. Minsk Grubu oradaki o çözümsüzlük hadisesinin devam etmesini arzu ediyordu. Azerbaycan ne zaman ki 'Kendi göbeğimizi kendimiz keselim.' dedi, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi Ermenistan'ı ziyaret etti. Nerede bir kriz bölgesi, kanamaya aday yara varsa Pelosi oraya gidiyor. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı 28 yıldır gitmemiş oraya. Sorun çözümlenmiş, şimdi oraya desteğe gidiyor. Biz bölgede barış ve istikrarı savunuyoruz. İyi niyetimizi her zaman ifade ettik ve gösterdik. Karşı taraf da iyi niyetli olmalı."

Etiketler : tbmm başkanı mustafa şentop azerbaycan ermenistan
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