VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
TEKNOFEST'te Kültür ve Turizm Bakanlığı standında çeşitli etkinlikler düzenlendi
Reuters'in İletişim Başkanlığı analizi Türkiye karşıtlığında yeni bir aşama
Merve Tuncel 1500 metre serbestte gençler dünya şampiyonu oldu
Swiatek ve Nadal, ABD Açık'ta tur atladı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temmuzda 868 yatırım teşvik belgesi verdi
Güneydoğu Anadolu'dan ağustosta 1 milyar 86 milyon dolarlık ihracat
Boşnak lider Dzaferovic: Erdoğan'ın Bosna Hersek'e ve bölgeye her ziyareti sakinleştirici ve dengele...
İsviçre makamlarının, koruma altındaki Adnan Oktar mağdurunun bilgilerini Oktar'ın avukatlarına verd...
İran: Nükleer anlaşma metnindeki belirsizlikleri kabul etmiyoruz
Sincar'da nokta operasyon!
TBMM Başkanı Şentop'tan 'Sivas Kongresi' mesajı
Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü kutlanıyor
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kritik gelişme!
Yapamadıkları kitaba sığmadı
Yunan basınına Başkan Erdoğan damgası!
HDP'li Semra Güzel'in tutuklanması sonrası küstah tehdit
Aliyev'den Türkiye'ye övgü: Küresel düzeyde güçlü bir devlet
Annem şarkısını söyleyemedi
Geleneksel aile kampı
5. katta ölümle burun buruna
Eşine dolandırıcılık suçlaması
Uzun süre aç kalmak metabolizmayı yavaşlatır
Otizm değil Uyaran Eksikliği
Kovid her 6 saniyede bir çocuğu ebeveynsiz bıraktı
04 Eylül 2022 Pazar 10:40:00 - Güncelleme:04 Eylül 2022 Pazar 11:40:00

TBMM Başkanı Şentop: Mücadele azmi vatan safına yayılmış ve milletin istiklali kurtarılmıştır

Kaynak: AA

ABONE OL

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümüne ilişkin, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulundu. TBMM Başkanı Şentop, "103 yıl önce Sivas'ın gök kubbesinde çınlayan o ses; hürriyet ve şerefinden vazgeçmemek için canından vazgeçen bu soylu milletin sesidir." ifadelerine yer verdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümüne ilişkin, "103 yıl önce Sivas'ın gök kubbesinde çınlayan o ses; hürriyet ve şerefinden vazgeçmemek için canından vazgeçen bu soylu milletin sesidir." ifadelerini kullandı.

AA'da yer alan habere göre, Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan, Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal ile tüm kahramanları saygı ve minnetle andığını belirten Şentop, "103 yıl önce Sivas'ın gök kubbesinde çınlayan o ses; hürriyet ve şerefinden vazgeçmemek için canından vazgeçen bu soylu milletin sesidir. Aynı azim, aynı ruhla..." ifadelerini kullandı.

Etiketler : TBMM Başkanı Mustafa Şentop Sivas Kongresi 103. yıl dönümü
Hem göze hem kulağa

Hem göze hem kulağa
Tehlikeli yakınlaşma

Tehlikeli yakınlaşma
Kendimi affettirdim

Kendimi affettirdim
Şarkılar âşıklara

Şarkılar âşıklara
'Ayrılmadık' pozu

'Ayrılmadık' pozu
Renkli festival

Renkli festival
Türk mutfağı harika

Türk mutfağı harika
Romantik kutlama

Romantik kutlama
Düğüne hazırlanıyor

Düğüne hazırlanıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes