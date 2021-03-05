TBMM Başkanı Şentop: Milletimizin başı sağ olsun

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bingöl'den Tatvan'a giden ve askerlerimizi taşıyan helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 10 vatan evladımıza Allah'tan rahmet, yaralanan 3 askerimize de acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.



Milli Savunma Bakanı Akar'a taziye telefonu

Alınan bilgiye göre Şentop, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefon görüşmesinde, yaşanan elim kazadan dolayı çok üzgün olduklarını belirtti.

Helikopter kazasında şehit olan askerlerin vatana ve millete büyük hizmetleri olduğunu dile getiren Şentop, "Şehit askerlerimizi her zaman rahmet ve minnetle anacağız. Türk milletinin ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başı sağ olsun." dedi.

Şentop, kazada yaralanan askerlere acil şifalar diledi.