17 Nisan 2023 Pazartesi 21:02:00 - Güncelleme:17 Nisan 2023 Pazartesi 21:02:00
TBMM Başkanı Şentop memleketi Tekirdağ'a Togg ile gitti
Kaynak: AA
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile memleketi Tekirdağ'a gitti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile memleketi Tekirdağ'a gitti.
Şentop, İstanbul Finans Merkezi Açılış Töreni'ne katıldıktan sonra memleketi Tekirdağ'a 0001 plakalı Togg ile gitti.
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- TBMM Başkanı Şentop memleketi Tekirdağ'a Togg ile gitti