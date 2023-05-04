KEİPA Parlamento Başkanları Zirvesi'nde Ukrayna heyetinin eylemine müdahale etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karadeniz Ekonomik İş Birliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 30. Yıl Dönümü Parlamento Başkanları Zirvesi'nde, Rusya Delegasyonu Başkan Vekili Olga Timofeeva'nın konuşması sırasında Ukrayna heyetinin bayraklı protesto girişimine müdahale etti.

Ankara'da bir otelde düzenlenen zirvede, Timofeeva'nın konuşması sırasında Ukrayna heyeti, Timofeeva'nın arkasına geçerek bayrak ve aşırı milliyetçi örgüt Sağ Sektör (Pravıy Sektor) flamasını açtı ve Rusya aleyhine sloganlar attı.

Rus heyetinin, Ukraynalıların bu eylemine engel olmaya çalışmasıyla iki taraf arasında kısa bir arbede yaşandı.

Ukrayna Delegasyonu Başkanı Anna Purtova, Timofeeva'nın konuşması boyunca koltuğunu boş bıraktı.

ŞENTOP: "TOPLANTININ HUZURUNU VE DÜZENİNİ KİMSEYE BOZDURMAM"



TBMM Başkanı Şentop, Ukraynalı heyetin bayraklı protestosuna müdahale etti. Toplantıya ara veren Şentop, çalışma düzenini bozan heyetin salondan dışarı çıkarılmasını istedi.

Şentop, "Kime söz verdiysek o konuşacak burada. Bu toplantının huzurunu ve düzenini kimseye bozdurmam. Öyle bir niyeti olan varsa dışarı çıksın." ifadesini kullandı.

Herkesin görüşünü ve fikrini sözleriyle ortaya koyabildiğini vurgulayan Şentop, "Buna bir mani yok ama eylem yapmaya kalkılırsa bu tür toplantılar, parlamenter toplantısı olmaktan çıkar, sokak hareketlerine dönüşür." değerlendirmesinde bulundu.

Şentop, bu eyleme müsaade etmediğinin altını çizerek, söz vermeden konuşmak isteyenlerin dışarıya çıkmasını istedi.

Rusya Delegasyonu Başkan Vekili Timofeeva'nın konuşması sona erene kadar Ukraynalı heyet, sözlü müdahalede bulunmaya devam etti.