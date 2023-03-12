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12 Mart 2023 Pazar 15:32:00 - Güncelleme:12 Mart 2023 Pazar 15:32:00

TBMM Başkanı Şentop: İstiklal Marşımız bir hürriyet destanıdır

Kaynak: AA

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstiklal Marşı'nın kabulünün 102'nci yıl dönümüyle ilgili, "İstiklal Marşımız, cesaretle başlayan, imanla büyüyen ve inancın zaferiyle sonuçlanan bir hürriyet destanıdır" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

TBMM Başkanı Şentop, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"12 Mart 1921'de milli iradenin tecelligahı TBMM'de bütün mebusların ayakta alkışlarıyla ebedi milli marş olarak kabul edilen İstiklal Marşımız, cesaretle başlayan, imanla büyüyen ve inancın zaferiyle sonuçlanan bir hürriyet destanıdır. Her bir mısranın manası milli mücadelemizin ruhuyla mücessem marşımız, her biri sırrı mühim kelimelerle dokunmuş bayrağımızdır. Bu mukaddes bayrak sonsuza kadar milletimizin yüreğinde, vatan aşkının en gür sedası ve en coşkun ateşiyle dalgalanmaya devam edecektir. 'Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet; Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal' dizelerindeki güçlü ifadesiyle istiklalimizin marşı; istikbalimizin yıldızı ve bağımsızlığımızın ebedi belgesidir.

İstiklal Marşı'mızın kabulünün 102. yıl dönümü vesilesiyle Burdur mebusumuz, İslam şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un şahsında aziz vatan topraklarını bizlere emanet eden tüm ecdadımızı rahmetle ve minnetle anıyorum. Büyük şairimizin duasıyla; 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.' Aziz Milletimizi hürmetle selamlıyorum."

Etiketler : mustafa şentop mehmet akif ersoy istiklal marşı anma günü

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