TBMM Başkanı Şentop, İsrailli bakanın Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı
Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini kınadı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistin'e yönelik şiddet yanlısı söylemlere ve provokatif eylemlere devam eden İsrail Ulusal Güvenlik Bakanının Harem-i Şerif'e düzenlediği baskını şiddetle kınıyorum. Türkiye, İsrail'in, Harem-i Şerif'in statüsüne karşı mütecaviz eylemlerinin karşısında durmaya kararlılıkla devam edecektir" ifadelerini kullandı.
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