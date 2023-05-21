Şentop, İsrailli bakanın Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistin'e yönelik şiddet yanlısı söylemlere ve provokatif eylemlere devam eden İsrail Ulusal Güvenlik Bakanının Harem-i Şerif'e düzenlediği baskını şiddetle kınıyorum. Türkiye, İsrail'in, Harem-i Şerif'in statüsüne karşı mütecaviz eylemlerinin karşısında durmaya kararlılıkla devam edecektir" ifadelerini kullandı.