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Şentop, İsrailli bakanın Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı
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21 Mayıs 2023 Pazar 20:11:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2023 Pazar 20:11:00

TBMM Başkanı Şentop, İsrailli bakanın Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı

Kaynak: AA

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini kınadı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistin'e yönelik şiddet yanlısı söylemlere ve provokatif eylemlere devam eden İsrail Ulusal Güvenlik Bakanının Harem-i Şerif'e düzenlediği baskını şiddetle kınıyorum. Türkiye, İsrail'in, Harem-i Şerif'in statüsüne karşı mütecaviz eylemlerinin karşısında durmaya kararlılıkla devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Etiketler : TBMM Mustafa Şentop sosyal medya
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