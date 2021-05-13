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13 Mayıs 2021 Perşembe 08:00:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2021 Perşembe 08:00:00

TBMM Başkanı Şentop: İsrail'in saldırıları bayramını zehir eden bir tablo

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Meclis Başkanı Mustafa Şentop, katil devlet İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları hakkında konuştu, 'Bayramı zehir eden bir tablo' dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "(İsrail'in saldırıları) Bu, bütün İslam dünyasını, 2 milyarı aşkın dünyadaki Müslümanları rencide eden, üzen, bayramını zehir eden bir tablo. Tepkimiz Musevilere, Yahudilere karşı değil siyonist bir amaçla ideolojik olarak hareket eden ve bölgeyi bir kan gölüne, bir zulüm mekanına çeviren siyonist İsrail zihniyetine karşıdır. Başta İslam ülkeleri olmak üzere dünyanın uluslararası hukuka aykırı bu tutum, işgal ve zulüm politikalarına karşı ortak tavır alması lazım. Kudüs ve Mescid-i Aksa'da barış, huzur sağlanmadığı sürece başta Ortadoğu olmak üzere bütün dünyada barışın tesis edilebilmesi mümkün değil. İsrail'e arka çıkan ülkeleri, dünyada adalet ve barış, uluslararası hukuk bakımından dürüst ve adaletli davranmaya davet ediyorum." dedi.

Etiketler : tbmm mustafa şentop israil filstin gazze
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