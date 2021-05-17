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17 Mayıs 2021 Pazartesi 19:29:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2021 Pazartesi 19:29:00

TBMM Başkanı Şentop, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı ile görüştü

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TBMM Başkanı Şentop, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi ile yaptığı görüşmede, "İsrail'in devlet terörüne dünyanın sessiz kalışını teessürle takip ediyoruz" dedi.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Başkanı Şentop, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi ile telefonda görüştü.

Şentop, görüşmede, Türkiye ile Irak arasındaki yakın ilişkinin bölgenin huzur ve istikrarı için büyük önem arz ettiğini söyledi.

İki ülkenin halkları arasındaki kardeşlik ve dostluk bağlarının, içinde bulunulan zor günlerde karşılıklı desteklerle kuvvetlendirildiğini memnuniyetle müşahede ettiğini dile getiren Şentop, "Zor günler yaşıyoruz. Salgın, bütün dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de Irak'ı da etkiledi. Yaşadığımız bu zor zamanlarda salgın nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, hastalıkla mücadele eden kardeşlerimize acil şifalar diliyorum" dedi.

Şentop, geride kalan Ramazan Bayramı'nı, Filistin'de yaşananlar nedeniyle hazin geçirdiklerini belirterek dozajı mütemadiyen artan acı haberlerin, dünyadaki iki milyarı aşkın Müslüman'ı derinden rencide ettiğini vurguladı.

"İsrail'in devlet terörüne dünyanın sessiz kalışını teessürle takip ediyoruz"

Filistin'e karşı baskı ve şiddeti, Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yapılan saldırıları, Gazze'de bebek-çocuk demeden onlarca sivilin katledilmesine kadar giden vahim durumu gördükçe endişelendiklerinin altını çizen Şentop şunları söyledi:

"Siyonist İsrail'in devlet terörü uyguladığını, insanlığa karşı suç işlediğini, masum Müslümanların kanını akıttığını ve dünyanın buna sessiz kalışını teessürle takip ediyoruz. Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimizin hürriyet ve adalet mücadelesinde şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla yanlarında, arkalarında duracağız. İsrail'in vahşetine son vermek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde her türlü diplomatik gayreti gösteriyoruz.

Başta İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler parlamenter birliği olmak üzere farklı uluslararası parlamenter teşkilatlarını meseleye derhal ve en kuvvetli şekilde etkili bir tepki verilmesi için harekete geçirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Uygun bir zamanda ülkelerimiz ve bölgemizi ilgilendiren meseleler hakkında istişarelerde bulunabilmek temennisiyle şahsınızda Irak Temsilciler Meclisinin değerli üyelerine, dost ve kardeş Irak halkına en iyi dileklerimi ve selamlarımı iletiyorum."

"Filistin'e yönelik saldırıların son bulmasını istiyoruz"

Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi de siyonist varlık olarak nitelediği İsrail'in Filistin halkına saldırılar düzenlediğini anımsattı.

Irak olarak tutumlarının sabit ve esaslı olduğunu ifade eden Halbusi, Filistin halkına tam haklarının verilmesi gerektiğini belirtti.

Filistin'e yönelik saldırıların son bulmasını istediklerini dile getiren Halbusi, şöyle konuştu:

"Biz de Arap ülkeleri olarak yakın günlerde Arap Parlamentolar Birliği çatısı altında bir araya geldik. Ortak tutum sergilemek açısından İslam Ülkeleri Parlamentolar Birliği, İslam İş birliği Teşkilatı çatısı altında hep birlikte ortaya çıkalım. Bu bölgede bulunan ülkeler olarak basit anlaşmazlıklar var aramızda. Artık zamanı geldi, bu anlaşmazlıkları mutlaka bertaraf etmemiz lazım. Bu anlaşmazlıklar geçilemez değil, önümüzde sınamalar var ancak eğer bir olabilirsek bunların üstesinden gelebiliriz."

Etiketler : Şentop Arap ülkeleri Ülkeleri Parlamentolar
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