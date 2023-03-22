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22 Mart 2023 Çarşamba 19:55:00 - Güncelleme:22 Mart 2023 Çarşamba 19:55:00

TBMM Başkanı Şentop, iftarını Hatay'da yapacak

Kaynak: AA

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TBMM Başkanı Şentop, ilk iftarı Hatay'da depremzedelerle yapacak.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ramazanın ilk iftarını, depremin en yoğun etkilediği bölgelerden Hatay'da vatandaşlarla yapacak.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Şentop, yarın Hatay'a giderek yetkililerden yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alacak.

ÇADIR VE KONTEYNER KENTLERDEKİ DEPREMZEDELERİ ZİYARET EDECEK

İftarda Hatay'daki çadır kentte vatandaşlarla bir araya gelecek Şentop, iftarın ardından ilçelerdeki çadır kent ve konteyner kentlerde kalan depremzedeleri ziyaret edecek.

Şentop, ramazan boyunca deprem bölgesindeki vatandaşlarla iftarda buluşacak, depremzedelerle bir araya gelecek.

Etiketler : tbmm meclis şentop ramazan

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