TBMM Başkanı Şentop, Hırvatistan Meclis Başkanı Jandrokovıc ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Uluslararası Kırım Platformu Parlamenter Zirvesi'ne ev sahipliği yapmalarından dolayı Jandrokovıc'e teşekkürlerini iletti.

Bu yıl Türkiye ve Hırvatistan arasındaki diplomatik ilişkilerin 30. yılının kutlandığını hatırlatan Şentop, "Elbette ilişkilerimizin tarihi 30 yılla sınırlı değildir. Yüzyıllar öncesine dayanan köklü bir ortak tarihe sahibiz." dedi.

Hırvatistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden birinin Türkiye olduğunu, diplomatik ilişkilerin her zaman dostluk ve iş birliği temelinde seyrettiğini kaydeden Şentop, "Güneydoğu Avrupa'nın iki ucunda yer alan ülkelerimiz arasındaki iş birliği bölgenin barış ve istikrarı için de önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Şentop, iki ülke arasındaki ilişkilerin seyrini de anlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay Hırvatistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretin, ilişkilere yeni bir ivme kazandırdığını söyledi.

Ukrayna savaşının etkilerine de dikkati çeken Şentop, barışın bir an önce gelmesi temennisini dile getirdi.

Şentop, "Bu yolda elimizden gelen desteği sunmaya hazır olduğumuzu her vesileyle vurguluyoruz. Kalıcı çözüme giden yegane yol diplomasidir, müzakerelerdir. Tarafları bu yönde teşvik etmeyi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.