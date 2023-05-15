VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Avusturya'da şehirlerarası trende yolculara Hitler'in konuşması dinletildi
"Her birinizin hakkı, sözü, tercihi devletimizin güvencesindedir"
Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde yangın
Rusya: İngiltere'nin Ukrayna'ya tedarik ettiği uzun menzilli seyir füzesini engelledik
ABD: Taleplerini barışçıl şekilde sandığa yansıtan Türk halkını tebrik ediyoruz
TCG Anadolu, İzmir'den ayrılıyor
15 Mayıs 2023 Pazartesi 21:09:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2023 Pazartesi 21:09:00

TBMM Başkanı Şentop: Her birinizin hakkı, sözü, tercihi devletimizin güvencesindedir

Kaynak: AA

ABONE OL

Seçimlerin milletin yüksek demokratik olgunluğuyla bir bayram günü heyecanıyla gerçekleştiğini belirten TBMM Başkanı Şentop, "Deprem bölgesindeki gönlü yaralı kardeşlerimizin tercihlerini yargılamaya kalkışan alçakça ifadeleri esefle kınıyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, seçimlerin, demokrasinin bayram günü olduğunu vurguladı.

"14 Mayıs seçimleri de milletimizin yüksek demokratik olgunluğuyla bir bayram günü heyecanıyla gerçekleşti" ifadesini kullanan Şentop, Türkiye'nin geleceği için oylarını kullanan her bir vatandaşa teşekkür etti.

Seçimin sonucunun, milletin iradesinin zaferi olduğuna dikkati çeken Şentop, şunları kaydetti:

"Mağlubiyet, hayal kırıklığı ve kin duygularıyla kendi içlerinde boğuşan, demokrasi şölenimize leke sürmek isteyen bir zihniyetin, millet iradesine saldırıya geçtiğini teessürle görüyoruz. Hassaten deprem bölgesindeki gönlü yaralı kardeşlerimizin tercihlerini yargılamaya kalkışan alçakça ifadeleri esefle kınıyoruz.

Milletimizi asla anlamayan ve tanımayan bu zihniyeti, biz çok iyi tanıyoruz. Aziz milletimiz, müsterih olunuz. Her birinizin hakkı, sözü, tercihi devletimizin güvencesindedir. Esasen bu zihniyete, cevabını dün verdiniz. Biliyoruz ki 28 Mayıs'ta bir bayram günü coşkusuyla bu cevabı daha güçlü vereceksiniz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletimizindir."

Etiketler : Seçim 2023 Mustafa Şentop 14 Mayıs TBMM
Rekortmen Demet

Rekortmen Demet
Neşet Ertaş hayatımı değiştirdi

Neşet Ertaş hayatımı değiştirdi
Festival performansı

Festival performansı
Melis Sezen: Mutlu yaşamak istiyorum

Melis Sezen: Mutlu yaşamak istiyorum
Annesiyle mankenlik yaptı

Annesiyle mankenlik yaptı
Utangaç âşıklar

Utangaç âşıklar
Aşkını haykırdı

Aşkını haykırdı
Sinan Akçıl: Defne'yle 2 ay sevgili olduk

Sinan Akçıl: Defne'yle 2 ay sevgili olduk
Ameliyat sonrası ilk görüntü

Ameliyat sonrası ilk görüntü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX