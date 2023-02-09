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09 Şubat 2023 Perşembe 15:55:00 - Güncelleme:09 Şubat 2023 Perşembe 15:55:00

TBMM Başkanı Şentop: Gün; birlik, beraberlik ve dayanışma günüdür

Kaynak: AA

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TBMM Genel Kurulunda, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde olağanüstü hal (OHAL) ilanıyla ilgili Cumhurbaşkanı Kararı'na ilişkin tezkere üzerinde görüşmelere başlandı.

Genel Kurul, TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.

Şentop, Türk milletinin, birlik, beraberlik, vakar ve dayanışmada dünyada eşi benzerinin olmadığına işaret etti.

Vatanın ve milletin, tüm zamanların, mekanların gördüğü en büyük felaketlerden birini yaşadığını belirten Şentop, devletin, tüm kurumları, sivil toplum kuruluşları ve millet ile ilk andan itibaren felaket bölgesinde insanüstü gayretle çalıştığını anımsattı.

Şentop, adeta yerkürenin yıkımı manasına gelebilecek 7,7 ve 7,6 ölçeğinde iki büyük deprem ile sayısız artçı depremlerin, 10 ilde, on binlerce vatandaşın ölümüne ve yaralanmasına neden olduğuna dikkati çekerek, "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyor; hayatını kaybeden insanlarımızın yakınlarına ve depreme maruz kalan vatandaşlarımıza sabırlar diliyorum. Milletimizin, hepimizin başı sağ olsun." dedi.

"YARALARI SARMA GÜNÜDÜR"

Türkiye'nin, 85 milyon olarak üzüntüsünün kelimelerle ifade edilemez boyutta olduğunu dile getiren Şentop, şöyle devam etti:

"Acımız tarifsizdir. Bu felakette kaybettiğimiz canlarımızdan birisi TBMM çatısı altında birlikte çalıştığımız, vatan ve millet sevgisine şahit olduğumuz AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş idi. Bütün hayatını kaybedenlerle birlikte çalışma arkadaşımız Yakup Taş ve ailesi için de kederimiz sonsuzdur. Her zor günde olduğu gibi bu büyük felakette de milletimiz, çoluk çocuk, genç yaşlı kenetlenmiş, yardım ve dayanışma için kar kış soğuk demeden gayret sarf etmiştir ve bu gayretler halen tüm hızıyla devam etmektedir. Böyle bir milletin ferdi ve temsilcileri olmakla, kelimelere dökülemez bir gurur ve şeref duymaktayız. Gün; birlik, beraberlik ve dayanışma günüdür. Milletimizin karakterinin bir parçası olarak sabır ve vakarla bu zorluğun üstesinden gelme günüdür. Bölgede yardım bekleyenlere yetişme, destek olma, yaraları sarma günüdür. Hepimiz daha etkin ve verimli olmak için çalışmanın ve çözümün ortağı olmak zorundayız."

Şentop, Meclisin çalışmalarını bu bilinçle, her konuda sadece milletin yararını ve ihtiyaçlarını üstün tutan bir anlayışla, sağduyu içerisinde yürütüleceğine inandığını sözlerine ekledi.

SAYGI DURUŞU

TBMM Başkanı Şentop'un konuşması sonrasında, depremde hayatını kaybeden AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve tüm vatandaşlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Ardından OHAL ilanıyla ilgili Cumhurbaşkanı Kararı'na ilişkin tezkere üzerinde görüşmelere geçildi.

İlk sözü hükümet adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay aldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Genel Kurul görüşmelerine katılan isimler arasında yer aldı.

Öte yandan, AK Parti milletvekilleri yakalarında, "Milletimizin başı sağ olsun" yazılı kurdeleler ile Genel Kurul Salonuna geldi.

AK Parti sıralarına Taş'ın, kırmızı karanfillerle bezenen fotoğrafı konuldu.

Etiketler : mustafa şentop ohal deprem

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