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24 Eylül 2022 Cumartesi 19:06:00 - Güncelleme:24 Eylül 2022 Cumartesi 19:36:00

TBMM Başkanı Şentop: FETÖ tehdidine karşı müteyakkız olmalarını bekliyoruz

Kaynak: AA

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kanada Senatosu Başkanı George Furey ile görüştü. Şentop, "Kanada makamlarından da FETÖ tehdidine karşı müteyakkız olmalarını bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı." dedi.

TBMM İstanbul Ofisi'nde basına kapalı yapılan görüşmede TBMM Başkanı Mustafa Şentop, son dönemde Kanada ile Türkiye arasında gerçekleştirilen temaslarda yaşanan artışı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Şentop, parlamentolar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin de özel bir önem taşıdığını belirterek, "Parlamenterlerimiz arasında oluşturacağımız diyalog ve iş birliği ortamı, aramızdaki anlayışın güçlenmesine katkıda bulunacak, ikili ilişkilerimize olumlu yansıyacak ve teşvik edici bir rol oynayacaktır." dedi.

Kanada ile ikili ticaret hacminin yeniden yükselişe geçmesinin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Şentop, "İkili ticaret hacmini 5 milyar dolara taşıma hedefi doğrultusunda çalışmalar hızlandırılmalıdır. Bizler de parlamentolar arası temas ve çalışmalarımızla hem ülkelerimizin hem halklarımızın yararına sonuçlara vesile olan bu süreçlere katkıda bulunabiliriz." diye konuştu.

Mustafa Şentop, terörle mücadele ve güvenlik konularında da iki ülkenin daha yakın çalışmasının önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

Terörle mücadeleyi de iş birliğini geliştirmemiz gereken önemli alanlardan biri olarak görüyorum. NATO müttefiki iki ülke olarak güvenlik konularında daha yakın ve güçlü bir iş birliği yapılması gerektiği kanaatindeyim. Türkiye hem yurt içinde hem de yurtdışında mevcudiyetini sürdüren çok sayıda terör örgütüyle aynı anda mücadele ediyor. PKK/PYD/YPG/SDG, FETÖ, DEAŞ ve El-Kaide dahil pek çok terör örgütüyle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. PYD/YPG/SDG ve PKK aynı terör örgütüdür. Bu esasen tüm muhataplarımızca bilinen ama görmezden gelinen bir husustur. Terör örgütleri için sınırlar ve ahde vefa yoktur. Dolayısıyla terörle mücadelede başarıya ancak tüm devletlerin istisnasız, kayıtsız ve samimi, ilkesel bir duruşuyla ulaşılabilir. Aksi takdirde bu örgütler şartlar değiştiğinde herkes için büyük tehdit oluşturur.

"FETÖ TEHDİDİNE KARŞI MÜTEYAKKIZ OLMALARINI BEKLİYORUZ"

Fetullahçı Terör Örgütü ile mücadeleye de dikkati çeken Şentop, "Malumunuz bu hain örgüt, ülkemizde bir darbe girişiminde bulunmuş, demokrasimizi hedef almış ve sivilleri katletmekte tereddüt etmemişti. FETÖ, bir terör örgütü olmasının yanı sıra küresel hedefleri olan bir suç ve casusluk örgütüdür. FETÖ sadece ülkemiz için değil, mevcudiyet ve faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için de ciddi bir güvenlik sorunu teşkil etmektedir. Bu konuda Kanada makamlarından da FETÖ tehdidine karşı müteyakkız olmalarını bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

TBMM Başkanı Şentop, Ukrayna'daki gelişmelerin, ülkeler arasındaki savunma iş birliğinin önemini ve Türkiye'nin NATO bünyesinde üstlendiği kilit rolü bir kez daha gözler önüne serdiğini belirterek, "Bu kritik dönemde Kanada'nın Türkiye'ye askeri malzeme ve hizmet ihracatında uyguladığı kısıtlamaların müttefiklik ruhuna uygun şekilde bir an önce kaldırılmasını arzu ediyoruz." dedi.

Etiketler : tbmm başkanı mustafa şentop fetullahçı terör örgütü kanada
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