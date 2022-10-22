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22 Ekim 2022 Cumartesi 18:00:00 - Güncelleme:22 Ekim 2022 Cumartesi 18:00:00

TBMM Başkanı Şentop: 'Ergene Havzası Koruma Eylem Planı' ile Trakya rahat bir nefes alacak

Kaynak: AA

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Ergene Havzası Koruma Eylem Planı" ile Trakya'nın rahat bir nefes almasını hedeflediklerini söyledi.

TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ Valiliğinde düzenlenen "Ergene Havzası Koruma Eylem Planı Marmara Derin Deşarj Sistemi Koordinasyon Toplantısı"na katıldı.

Toplantıda Şentop'a, Ergene Havzası Koruma Eylem Planı çerçevesinde organize sanayi bölgelerinin (OSB) altyapıları, arıtma tesisleri ve derin deşarj sistemini içeren projelerin son durumu anlatıldı.

Ayrıca proje kapsamında tamamlanan OSB müşterek atık su arıtma tesisleri, derin deşarj sistemi ve OSB altyapı, atık su kolektör ve şebeke hatlarında gelinen aşamaların bilgisi verildi.

Toplantıda "Ergene temiz akacak, millet nefes alacak" ilkesiyle başlatılan eylem planı çerçevesinde Ergene Havzası'nın temizlenme sürecini Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin Akçal ile Derin Deniz Deşarj Genel Müdür Vekili Murat Aktaş, yaptıkları sunumla aktardı.

TBMM Başkanı Şentop, toplantıda gerekli bilgileri aldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Nasıl ki Haliç imkansız gibi görünse de bir başarı hikayesi oldu, Ergene de öyle olsun diye çalışıyoruz. Bölgedeki tüm paydaşların yer aldığı, gereken tüm yaptırımların kapsam içerisinde olduğu çalışmalar üzerinde gayret sarf ediyoruz. Trakya, rahat bir nefes alsın, tüm hedefimiz bu." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül, Tekirdağ Ergene Derin Deşarj Yönetim Kurulu Başkan Vekili Eyüp Sözdinler ve kamu kuruluşlarının ilgili idarecileri katıldı.

TBMM Başkanı Şentop'un Ergene Havzası için yapılan çalışmaların takibini sürdüreceği ve çalışmaların ayrıntılarıyla ilgili kamuoyunun bilgilendirileceği ayrı bir toplantı düzenleneceği bildirildi.

Etiketler : tbmm başkanı mustafa şentop ergene havzası eylem planı
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