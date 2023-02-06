Deprem bölgesi için Meclis'te kan bağışında bulundu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sonrası bölgede oluşabilecek ihtiyacın karşılanması için vatandaşlara kan bağışında bulunmaları çağrısı yaptı.

Şentop, TBMM Başkanlığınca başlatılan kan bağışı kampanyası kapsamında, Kızılay tarafından Meclis Şeref Holünde oluşturulan alanda kan bağışında bulundu.

Meclis Başkanı Şentop, gazetecilere yaptığı açıklamada, kanın, acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğuna işaret etti.

Bugün yaşanan depremler sonrası elindeki kan stoklarını bölgeye gönderen Kızılayın, ilave ihtiyaçlar için çağrı yaptığını anımsatan Şentop, "Bu sebeple kan verme konusu daha acil bir hale geldi. Bütün vatandaşlarımıza, Kızılayın başlatmış olduğu kan bağışı kampanyasına katılmaları yönünde çağrıda bulunmak istiyorum." dedi.

Kan bağışı kampanyasına Meclis'te yoğun ilgi olduğunu dile getiren Şentop, yarından itibaren milletvekillerinin de katkısıyla kampanyaya ilginin daha da artacağını söyledi.

Meclis Başkanı Şentop'un yanı sıra AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül ile TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu da kan bağışında bulundu.