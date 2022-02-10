TBMM Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanı'nın adaylığı 2.kez söz konusu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 2023 adaylık tartışmalarına yönelik, "Mevcut hükümlere göre 2 dönem seçilebilme imkanında daha önceki görev dönemlerinin hesaba katılmayacağı esastır" ifadesinde bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşmasından öne çıkanlar:

2016 yılının sonlarında verilen teklifle TBMM'nin gündemine geldi. Ben o zaman Anayasa Komisyonu Başkanıydım. Bu da o teklif içinde, Anayasa'nın 101. maddesiyle ilgili bir değişiklikti.

KOMİSYON RAPORU VAR

Elimde komisyon raporu var. Sıra sayısı 447. Bu Anayasa değişikliği teklifi komisyona geldikten sonra 10 gün görüşüldü. Görüşmelerin sonunda Anayasa Komisyonu rapor hazırlıyor ve bu rapor sıra sayısı diye isimlendiriyor. TBMM Genel Kurulunda görüşmeler bu rapor üzerinde yapılıyor.

MUHALEFET VEKİLLERİNİN İFADELERİ

Komisyonda muhalefetten milletvekilleri de var. Komisyonda muhalefetten aday olunamayacağına dair hiçbir şey söylemedikleri gibi tam aksine Sayın Cumhurbaşkanımıza 3 defa aday olma hakkı verildiğine dair ifadeler var.

"5 SENE GEÇTİ, JETON YENİ DÜŞMÜŞ"

Genel Kurulda bu rapor görüşülmüş, farklı görüş ifade edilmemiş. Aradan 5 sene geçti, jeton yeni düşmüş. Arkadaşlar yeni bir şey bulduklarını zannediyor ama 5 sene önce bu durum ortaya konmuş.